O Coritiba está perto de contratar o lateral-direito Mailton. O jogador, de 22 anos, pertence ao Atlético-MG mas vem sendo pouco aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli. Com isso, foi emprestado ao Coxa até o final do Brasileirão.

Destaque do Operário na Série B do ano passado, o atleta chamou a atenção do mercado e foi contratado pelo Galo. Logo na estreia, marcou um gol, no Campeonato Mineiro. No entanto, foi perdendo espaço, principalmente diante da concorrência na posição, com Guga e Mariano, que foi contratado após a chegada de Sampaoli.

No total, disputou 11 partidas pelo Atlético-MG, sendo titular apenas em cinco oportunidades. Ainda assim, jogando fora da sua posição de origem. A última vez que entrou em campo foi no dia 14 de outubro, quando entrou nos minutos finais do empate em 1×1 com o Fluminense.

No Alviverde, ele terá a concorrência de Natanael e Patrick Vieira, além do volante Matheus Sales, que jogou na posição nas duas últimas partidas.

