No primeiro Atletiba da história com portões fechados, o Coritiba goleou o Athletico por 4 a 0, na tarde deste domingo (15), no Couto Pereira, e assumiu a liderança do Campeonato Paranaense.

publicidade

A partida teve de ser realizada sem torcida devido à pandemia do coronavírus – Curitiba já tem seis casos confirmados do novo vírus. Os gols do clássico foram marcados por Igor Jesus, Sabino, Matheus Sales e Rhodolfo.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Assista aos gols no player abaixo!

Mostrar Player

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”