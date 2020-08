O Corinthians emitiu uma nota oficial, na noite desta sexta-feira (14), retrucando o gerente de futebol do Coritiba, Rodrigo Pastana, sobre as negociações com o meio-campo Jadson.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, o dirigente afirmou que a cúpula alviverde vetou a contratação do meio-campista porque ele “já não vinha “performando” nos últimos dois anos”.

“A informação que temos é que ele não vinha “performando” nos treinamentos, que ele vinha tendo lesões e não tinha o mesmo interesse de antes”, disse Pastana. “Da mesma forma que nós negativamos a contratação, outras equipes também negativaram”, completou.

Na nota oficial do Timão, o clube paulista ressalta que nenhum dirigente entrou em contato para saber da situação de Jadson, apenas o técnico Eduardo Barroca, que conversou diretamente com o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que não foi consultado por ninguém e não forneceu informações referentes ao atleta Jadson a nenhum outro clube, diferentemente do que foi dito de forma equivocada por Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Coritiba Foot Ball Club, em entrevista veiculada nesta sexta-feira (14).

A diretoria de futebol do Timão afirma que a única consulta feita ao Clube foi realizada por Eduardo Barroca, técnico da equipe paranaense e ex-funcionário do Corinthians, diretamente ao presidente Andrés Sanchez, que respondeu que o ex-camisa 10 do Alvinegro ajudaria e muito a equipe de Curitiba.

O Clube ressalta toda gratidão ao meia Jadson, atleta de alto nível, tricampeão paulista e bicampeão brasileiro, e que sempre honrou todos os compromissos com a instituição, com muito empenho e dedicação.

Jogador está sem clube

O meio-campo Jadson, 36 anos, está sem clube atualmente. Ele deixou o Corinthians no início da temporada, ao lado do volante Ralf, por não estar nos planos do Timão. Revelado pelo Athletico, o meia também acumula passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, São Paulo e Tianjin Tianhai, da China.

