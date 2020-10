Em busca de reabilitação e com o atacante Ricardo Oliveira pela primeira vez entre os relacionados, o Coritiba encara o Fortaleza, neste sábado (10), às 19h, no Couto Pereira, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O veterano artilheiro de 40 anos, entretanto, deve iniciar no banco de reservas, ficando como opção durante a partida. O jogador ficou de fora dos duelos contra São Paulo e Grêmio para aprimorar a forma física e agora pode ganhar a chance de estrear pelo Coxa.

Contra o time cearense, o técnico Jorginho deve entrar com o meia Giovanni Augusto na vaga de Guilherme Biro, substituição feita ainda no início da partida contra o Grêmio, na última quarta-feira (7), quando o Alviverde já perdia por 2×0. Mais experiente, Giovanni Augusto entrou bem na partida que acabou em revés por 2×1 e recebeu elogios do treinador.

Também no setor ofensivo, o atacante Neílton pode ganhar a vaga do meia Gabriel, deixando o ataque mais agudo.

Desta maneira, o Coritiba deve alinhar contra o Fortaleza com Wiilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Martínez; Giovanni Augusto, Neílton (Gabriel) e Robson.

O duelo é crucial para o Coxa. A equipe abre a rodada na 18ª posição, com somente 12 pontos nos 14 primeiros jogos, três pontos atrás do Atlético-GO, primeira equipe fora da área da degola.

