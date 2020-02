O Coritiba decepcionou novamente e perdeu para o Cascavel CR por 3 a 2, na tarde deste domingo (16), no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. Os gols foram de Rhodolfo e Matheus Sales para o Coxa. Renê, Victor Diego e Rone fizeram na vitória do time do interior.

O Coxa tinha chance de dar uma resposta para a torcida após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, mas acabou fazendo mais uma apresentação ruim e, de quebra, perdeu a chance de assumir liderança do Estadual. O time de Eduardo Barroca segue vice-liderança, com 14 pontos, podendo cair uma posição. O Cascavel CR, por sua vez, subiu para a oitava colocação, na zona de classificação, agora com sete pontos.

Em busca da retenção após a eliminação da Copa do Brasil, o Coritiba iniciou a partida dominando. Tanto que, logo aos oito minutos, abriu o placar com o zagueiro Rhodolfo de cabeça, após cobrança de escanteio. O gol no começo poderia ser um sinal de nova goleada, como aconteceu na última rodada. Porém, o Cascavel CR cresceu na partida e, em um contra-ataque de velocidade, empatou o jogo com Rene.

O gol deu ânimo ao time do interior, que passou a ganhar o meio de campo, e virou a partida após um escanteio. Victor Diego aproveitou cruzamento da esquerda e mandou para as redes de cabeça.

Na volta do intervalo, o Coxa voltou em busca do resultado e novamente marcou no começo. Desta vez, Matheus Sales bateu firme e contou com desvio para empatar. O Coxa seguiu com domínio, mas viu o Cascavel CR marcar o gol da vitória em um contra-ataque mortal. Rone recebeu no meio de campo, carregou e bateu sem chances para Muralha. O resultado frustou, mais uma vez, a torcida, que estava presente no Estádio Olímpico Regional.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 7ª RODADA

16/2/2020

CASCAVEL CR 3 X 2 CORITIBA

Cascavel CR

Fernando; Valber, Cristian, Fernando Dias e Ramon; Victor Diego, Lorran e Luciano (Willyan Soto); Rene (Matheus), Rone Carlos e Wanderlon.

Técnico: Wellington Fajardo.

Coritiba

Alex Muralha; Patrick Vieira, Sabino, Rhodolfo e William Matheus; Matheus Sales, Renê Junior (Galdezani) e Thiago Lopes (Welissol); Rafinha, Robson e Sassá (Igor Jesus).

Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Olímpico Regional (Cascavel)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Arestides Pereira da Silva Jr e Andrey Luiz de Freitas.

Gols: Rhodolfo, aos 8’/1º (CFC), Rene, aos 29’/1º (CCR), Victor Diego, aos 40’/1º (CCR), Matheus Sales, aos 2’/2º (CFC), e Rony aos 37’/2º.

Cartões amarelos: Thiago Lopes (CFC).

Público Total: 746

Renda: R$ 12.500,00.

