Eduardo Barroca foi procurado por intermediários para assumir o Vasco, atualmente comandado por Abel Braga. O treinador, entretanto, declarou que não pretende deixar o Coritiba.

publicidade

Contratado para a atual temporada, Barroca aposta no trabalho que está realizando no Coxa. No próximo domingo (15), o Alviverde enfrenta o Athletico, pelo Paranaense, no Couto Pereira.

Sondado para a posição na equipe vascaína, Barroca fez questão de entrar em contato com Abel Braga, para esclarecer a situação.



Vídeo: Barroca comenta sondagem do Vasco

Mostrar Player

Colaborou Mauro Cezar Pereira

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”