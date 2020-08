Após a quarta derrota do Coritiba no Brasileirão, pior início de campeonato da história do clube, o técnico Eduardo Barroca evitou comentar sobre o risco de demissão. Questionado sobre a pressão na entrevista coletiva, o treinador justificou que está totalmente focado na recuperação do time na tabela.

“Não posso me permitir pensar em nada fora. Eu estou há 90 dias só trabalhando e dormindo, longe da minha família, desde que retornamos da pandemia. Estou vivendo 100% do meu tempo no clube”, falou Barroca, que elogiou a bravura da equipe contra o Corinthians, apesar do revés por 3 a 1.

“Então é tentar encontrar soluções internas, dar confiança aos jogadores, tentar reforçar o que eles têm feito de bom, fazer ajustes para que a gente interrompa essa sequência e volte a uma caminhada positiva”, emendou o comandante de 38 anos, que faz seu terceiro trabalho em um time profissional. Ele treinou Botafogo e Atlético-GO em 2019.

O próximo jogo do Coritiba é contra o Bragantino, domingo (23), às 16, no Nabi Abi Chedid.

