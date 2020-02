O técnico Eduardo Barroca admitiu que a eliminação na Copa do Brasil afetou o lado psicológico dos jogadores na derrota do Coritiba por 3×2 para o Cascavel CR, neste domingo (16). O Coxa iniciou a partida dominando, mas sofreu a virada do time do interior.

O treinador também afirmou que grande número de gols sofridos, são dez em oito jogos, também vem abalando o time. O Alviverde só não levou gol nesta temporada em uma partida, na vitória por 1×0 no clássico com o Paraná, na Vila Capanema.

“A parte mental a gente não consegue controlar. A gente fez um início bom. No começo, controlamos o jogo. Mas, o que tem acontecido com frequência, é o adversário chegando poucas vezes e fazendo gols. Fizemos 16 gols em oito jogos, mas a gente tem sofrido um número grande de gols e com poucas chegadas. E isso abate a equipe”, declarou Barroca às rádios Banda B e Transamérica.

O treinador também declarou que, apesar da eliminação dolorida, a equipe precisa manter o foco e pensar exclusivamente no Paranaense, que agora é a prioridade para o clube neste primeiro semestre. A pressão de voltar ao Couto Pereira após os dois tropeços precisa ser encarada como um fator para a evolução do time.

“Os jogadores sentiram muito na quarta feira. Tinha expectativa muito alta e em um jogo eliminatório não fomos bem sucedidos. Precisamos mudar a chave, mas é evidente que um jogo como aquele fica na mente. Vamos levantar a cabeça e assumir nossa responsabilidade, cabe a nós mostrarmos uma evolução diante do torcedor”, completou Barroca

Discurso endossado também pelo volante Matheus Sales. “A gente sentiu a eliminação, mas não podemos deixar isso nos abater. Infelizmente perdemos o jogo, mas é levantar a cabeça, temos um ano pela frente. É juntar os cacos e sair desta situação”, declarou o volante à Dazn ao final da partida.

O Coritiba volta a campo diante do Cianorte na sexta-feira (21), às 20h, o Couto Pereira. O Coxa está na segunda posição do Estadual, com 14 pontos somados.

