O Coritiba voltou a vencer e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Paranaense. Em jogo pela oitava rodada, na noite desta sexta-feira (21), o Coxa bateu o Cianorte por 2×0, no Couto Pereira, com gols de Rafinha, aos 33, e de Robson, aos 44 do primeiro tempo.

Os tentos saíram de cobranças de faltas de Rafinha. Com o triunfo, Alviverde “dorme” na liderança, com 17 pontos, mas aguarda o jogo do FC Cascavel contra o Toledo, no sábado (22), para saber se continua na posição.

