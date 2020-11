O Coritiba encara o Fortaleza, nesta quinta-feira (12), às 15h, no Couto Pereira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Em último lugar do Grupo A, com apenas quatro pontos, o Coxa não faz boa campanha, com uma única vitória em seis jogos. Restam apenas mais duas partidas para o fim desta primeira fase.

O Fortaleza também não vem bem. É o sexto colocado do Grupo B, com cinco pontos, mas está numa chave de pontuações menores.

Confira AO VIVO o confronto:

