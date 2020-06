Com a ideia de se tornar treinador no futuro, o ex-meia Alex começará um estágio com o técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. A confirmação veio do próprio comandante do time paulista, que rasgou elogios ao ex-jogador.

publicidade

“O Alex tem inteligência, capacidade e visão de jogo. Era o técnico dentro de campo. A única coisa que vou precisar ajustar é fazê-lo se divorciar de algumas coisas e pensar diferente, pensar como técnico. Vai virar um grande treinador, porque tem liderança”, disse ele, em entrevista ao jornalista Mauro Betting.

Desde que se aposentou, no final de 2014, Alex já dizia ter o interesse de seguir trabalhando com o futebol. Porém, na época acreditava ainda não estar apto para assumir algum cargo. Até por isso, o primeiro passo foi se tornar comentarista do canal ESPN, ao mesmo tempo em que estudava para poder ser treinador.

No ano passado, o ídolo do Coritiba fez cursos e tirou a licença B da CBF. No período, passou 40 horas no CT da Graciosa fazendo estágio obrigatório. A licença B garante ao profissional a condição de ser técnico em equipes de categorias de base. A licença A ou Pro dá a condição de treinar times profissionais, o que seria o passo seguinte do ex-craque alviverde.

+ Cristian Toledo: Volta dos jogos é amparada por protocolo rigoroso da CBF; dúvida é sair da teoria pra prática

publicidade

Alex e Luxemburgo já trabalharam juntos anteriormente. O jogador foi comandado pelo técnico na seleção brasileira principal e olímpica, entre 1999 e 2000, e também foi o craque do Cruzeiro em 2003, na conquista da Tríplice Coroa.

O ex-atleta, inclusive, já era para ter participado de alguns treinamentos do Palmeiras, antes da pandemia do coronavírus. Porém, acabou não conseguindo.

“Tinha combinado de passar uma semana no Palmeiras, a única aberta durante o Paulista e a Copa Libertadores, mas dei azar. Vou observar, ver os treinos em campo, o que eles estão pedindo, principalmente. E como se utilizam dos recursos no dia a dia”, disse o ex-meia.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba tem três pré-candidatos à eleição presidencial. Conheça nomes

+ Coritiba renova contrato de trio e Barroca rasga elogio a jogadores

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?