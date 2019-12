O Coritiba contratou o zagueiro Rodolfo, de 25 anos, que estava no Paraná Clube. O jogador ainda não foi anunciado oficialmente, mas vai assinar um vínculo de três anos com o time do Alto da Glória. A informação foi confirmada à Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná pelo empresário do jogador, Cristiano Santana, que admitiu que falta só assinar o contrato. Além do Coxa, Sport e o Fluminense demonstraram interesse após o término da Série B.

Na negociação, o Alviverde fica com 50% dos direitos econômicos do zagueiro. O Tricolor, que viu o atleta rescindir na Justiça, mantém 20%. Ele tinha contrato até o final de 2020 com o Tricolor, mas conseguiu se desvincular por conta dos salários atrasados. O débito salarial, no acordo posterior com a diretoria paranista, será pago em janeiro.

Nesta temporada, Rodolfo se destacou no rival como titular em todas as competições. Ele fez 45 jogos e marcou três gols. No Coritiba, por enquanto, ele terá a concorrência Sabino e Nathan Ribeiro, que estão com as renovações avançadas, e Romércio e Rafael Lima – que não devem ficar. Romércio deve ser emprestado, enquanto Lima está liberado para procurar outro clube.

O zagueiro é o primeiro reforço do Coxa para a próxima temporada. O volante Lucas Cândido, do Atlético-MG, também apalavrou o seu acerto e deve ser confirmado até o final do ano. Ainda sem técnico, depois de não renovar com Jorginho, a diretoria espera anunciar Eduardo Barroca neste final de semana.