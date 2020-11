Coritiba e Paraná se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 15h, no Couto Pereira, pela quinta rodada do Brasileirão de Aspirantes.

publicidade

As equipes estão em situações delicadas na competição. O Coxa é o lanterna do Grupo A, com apenas um ponto. A equipe alviverde acabou sendo derrotada por Corinthians, Red Bull Bragantino e Santa Cruz, e ficou no empate com o Fluminense.

Já o Tricolor é o penúltimo colocado no Grupo B, com dois pontos. A equipe paranista empatou com Santos e Sampaio Corrêa, e acabou sendo derrotada por Grêmio e Avaí.

Assista AO VIVO:

+ Mais de Coxa e Tricolor:

+ Paraná não conta com dupla de volantes contra o Confiança

+ Ex-Coritiba volta aos treinos após ser internado com Covid-19

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?