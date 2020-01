O Coritiba enfrenta o Operário nessa quarta-feira (29), às 20h, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Paranaense 2020. Com sete pontos conquistados, o Alviverde irá em busca da vitória para pelo menos momentaneamente assumir a liderança do Estadual. O Athletico, atual líder com dois pontos a mais, só joga na quinta-feira fora de casa com o Cianorte.

Além desta briga pela liderança do Paranaense, o Coritiba tenta também manter uma longa sequência de invencibilidade. A equipe coxa-branca não é derrotada desde o dia 5 de outubro de 2019, quando perdeu na Série B para o Paraná. Depois foram 13 partidas pela Segunda Divisão, com oito vitórias e cinco empates, mais os três primeiros jogos do Estadual, com duas vitórias e um empate.

Dentro de campo, a grande expectativa é a para as estreias do zagueiro Rhodolfo, do volante Renê Júnior e do atacante Sassá. A tendência é que os dois primeiros sejam titulares, com o centroavante entrando no segundo tempo.

Em quarto lugar no Estadual, com duas vitórias e uma derrota, o Fantasma tentará surpreender no Couto Pereira e ultrapassar o próprio Coxa na classificação. Uma novidade pode ser a estreia do atacante paraguaio Héctor Bustamante, que estava no CSA no Brasileirão do ano passado.

Transmissão

Será possível assistir a partida pela plataforma DAZN A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis. A Tribuna do Paraná acompanha a partida em tempo real

Ingressos

– R$40 e R$20 (meia) – arquibancada Amâncio Moro, Mauá e visitante

– R$80 e R$40 (meia) – cadeira Mauá e Social

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Rodada 4

Coritiba x Operário



Coritiba: Wilson; Lucas Ramon, Rhodolfo, Rodolfo Filemon e Caetano; Matheus Sales, Renê Júnior e Thiago Lopes; Robson (Wellissol), Rafinha e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.



Operário: André Luiz; Sávio, Douglas Nascimento, Sosa e Danilo; Jardel, Régis Potiguar e Tomás Bastos; Douglas Coutinho, Jefinho (Schumacher) e Cleyton (Héctor Bustamante). Técnico: Gerson Gusmão



Horário: 20h

Local: Couto Pereira, em Curitiba

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Assistentes: João Fábio Brischiliari e Alexsandro Euzébiio da Silva

