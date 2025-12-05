Coritiba Crocodiles e Mariners se enfrentam na final do Brasil Bowl

O Coritiba Crocodiles está com tudo pronto para mais um capítulo decisivo na sua já vitoriosa história. Neste sábado (06/12), o tricampeão brasileiro encara o atual campeão Recife Mariners no Brasil Bowl, a grande final da Superliga D1. O confronto, marcado para as 17h, coloca frente a frente duas potências do futebol americano nacional, em um duelo que promete ser de arrepiar do primeiro ao último segundo.

E para transformar essa decisão em uma verdadeira festa, o Croco preparou um esquenta especial. A recomendação é chegar cedo e curtir as atrações no entorno do estádio: experiências interativas, loja com produtos oficiais e ativações dos patrocinadores vão esquentar o clima para a grande decisão.

O caminho até a final foi impecável. Invicto desde novembro do ano passado, o Crocodiles construiu sua campanha com a combinação perfeita: um ataque em constante evolução e uma defesa que se estabeleceu como uma das mais dominantes do país. Vitórias expressivas na fase regular e atuações contundentes nos playoffs demonstraram a disciplina tática e a profundidade de elenco que mantém o Croco competitivo há mais de dez anos.

Um dos grandes nomes desta temporada é o tight end Athos Daniel, destaque entre os pontuadores da liga em 2025. Só na Superliga foram 8 touchdowns, e no total do ano – somando a competição nacional e o Paranaense – ele acumula impressionantes 14 TDs, sendo decisivo nos momentos que mais importam.

“O campeonato foi uma evolução da equipe aos poucos. No começo, mesmo vencendo, o ataque ainda não estava encaixado. Mas, com o tempo, conseguimos nos unir mais e o setor ofensivo começou a se desenvolver melhor. Já a nossa defesa foi muito bem o campeonato todo. Chegamos para essa final com o conjunto todo encaixado.”

A decisão tem um tempero especial para Athos, que reencontra o clube pelo qual foi campeão brasileiro no ano passado. “Essa final tem uma importância maior pra mim. Tenho muito carinho pelo Mariners, por tudo que fizeram por mim. Mas agora estou no Croco, e a gente joga para ser campeão. Sempre com respeito, mas focado em conquistar o título.”

Na defesa, a história do nose tackle Alexandre Zeni representa bem a identidade e a resiliência do Crocodiles na temporada. Depois de um longo período afastado por lesão, ele voltou aos gramados em setembro com impacto imediato, fortalecendo uma linha defensiva que foi determinante nas fases eliminatórias.

“Esse ano foi especial e desafiador para o Croco. Depois de uma temporada passada que não conseguimos finalizar, começamos 2025 com a missão de reconstruir, evoluir e honrar tudo o que esse time representa. No meu caso, fiquei muito tempo fora por lesão, perdi o Paranaense e os primeiros jogos do Brasileiro, e isso só aumentou minha vontade de voltar e contribuir.”

A invencibilidade até o Brasil Bowl mostra o quanto o setor defensivo foi crucial. “A defesa foi sólida desde o primeiro snap, dando confiança ao time inteiro. O ataque cresceu no momento certo. E a nossa DL foi intensa, dominante e decisiva, especialmente nos playoffs. Mesmo enfrentando OLs muito fortes, conseguimos impor ritmo, pressão e conquistar resultados expressivos.”

Para o confronto contra o Mariners, Zeni tem clareza do que esperar: “Espero um jogo duro, daqueles que exigem entrega total. Porque esta temporada não é só sobre nós. É sobre todos que fazem parte da história do Croco, inclusive os amigos que não podem mais estar em campo, mas que seguem com a gente em cada huddle, em cada jogada, no coração.”

Os amigos mencionados por Zeni são Capitão, Lucas e Pinguim, atletas que faleceram no acidente de ônibus envolvendo a equipe em setembro do ano passado, quando o time viajava ao Rio de Janeiro para uma partida. Toda a temporada do Coritiba Crocodiles é dedicada à memória dos três, representada na campanha “Por Eles, Pra Eles”, que acompanha o elenco em cada etapa da jornada.

Um confronto histórico

A final entre Coritiba Crocodiles e Recife Mariners marca um momento inédito para o futebol americano brasileiro: é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam, e esse primeiro encontro acontece justamente na partida mais importante da modalidade.

O Croco chega com um dos ataques mais eficientes da liga e uma defesa que se manteve dominante na temporada inteira, enquanto o Mariners tenta defender o título nacional.

Os ingressos para o Brasil Bowl estão disponíveis através do site futebolcard.com e já estão no segundo lote, com valores de R$ 60 / R$ 30 (meia). O 3º lote de ingressos será com valores a R$ 80 / R$ 40 (meia). Sócios do Coritiba SAF têm 60% de desconto na inteira.