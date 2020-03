Pela primeira vez em 96 anos na história do Atletiba, o clássico acontecerá sem público. Por causa da pandemia do coronavírus, o duelo deste domingo (15), às 16h, no Couto Pereira, pela última rodada da primeira fase do Estadual, será realizado com portões fechados. O Rubro-Negro é o atual líder, com 22 pontos, enquanto o Coxa, na cola, soma 21. O jogo decidirá a liderança da primeira fase.

TABELA: Confira a classificação do Paranaense

Mandante, o Coxa terá alterações na equipe. O zagueiro Sabino, que entrou no lugar de Rafael Lima na última partida, deve ser titular. O meia Thiago Lopes também deve iniciar o jogo na vaga de Igor Jesus, atuando aberto pela direita, mas reforçando também o setor de meio campo.

Já o Furacão contará com reforços. Isso porque os atacantes Jajá e Pedrinho, que estavam com o time principal no Chile, foram integrados ao grupo de Eduardo Barros. Jajá entrou em campo no final do segundo tempo da derrota para o Colo Colo.



Além disso, o volante Christian e o lateral-esquerdo Abner Vinícius devem se manter entre os titulares. O lateral-direito Khellven, que entrou ao longo da partida contra o Rio Branco, também deve ser titular.

PORTÕES FECHADOS

Em nota divulgada nesta sexta-feira (13), a Federação Paranaense de Futebol confirmou que a partida, assim como todas as demais da rodada do Campeonato Paranaense, será realizada com portões fechados. Inicialmente, a instituição tinha confirmado que o jogo aconteceria com a presença do público, mas recuou após a recomendação do Ministério da Saúde.

SEM PRECEDENTES

Este será o clássico de número 343 na história dos rivais considerando somente jogos oficiais. O time do Alto da Glória tem 134 vitórias, contra 108 do Athletico. Foram 100 empates.

De acordo com levantamento do grupo Helênicos, que resgata a história do Coritiba, não há registro de outro Atletiba – disputa realizada desde 1924 – sem a presença de público. Em outras oportunidades já houve jogos com torcida única, como em fevereiro de 2012, na Vila Capanema, com mando do Athletico e presença somente dos rubro-negros. O resultado foi de 0 a 0.



Em abril do mesmo ano, o mando foi invertido e apenas os torcedores do Coxa presenciaram o 4 a 2 do Alviverde. Ambos os jogos aconteceram pelo Paranaense.

Em outubro de 2016, pelo Brasileirão, apenas o Athletico contou com público na Vila Capanema. Na ocasião, a diretoria do Coritiba recusou os ingressos devido ao alto preço aplicado pelos mandatários atleticanos. O Furacão venceu por 2 a 0.

Em janeiro de 2019, na Arena da Baixada, por causa da “torcida humana” a presença somente de torcedores do Athletico foi permitida. O Verdão venceu por 2 a 1.

Ingressos

Quem já adquiriu ingressos para o clássico terá o dinheiro devolvido. Os torcedores do Athletico receberão o estorno do valor até segunda-feira (16).

Já os coxas-brancas precisam ir às bilheteria do Couto Pereira, de quarta a sexta-feira das 10h às 18h e sábado das 10h às 17h. Em caso de compras via internet, existe a possibilidade de o cancelamento ser feito diretamente no site da ingressos.coritiba.com.br.

Transmissão

O jogo será transmitido pela DAZN e será possível acompanhar o lance a lance na Tribuna do Paraná.



Já o Athletico fará transmissão exclusiva do clássico para sócios do clube.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 11ª RODADA

15/3/2020

CORITIBA X ATHLETICO



Coritiba

Alex Muralha; Patrick Vieira, Sabino, Rhodolfo e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Rafinha, Thiago Lopes e Wanderley. Técnico: Eduardo Barroca.



Athletico

Gabriel; Khellven, Pedrão, Luan Patrick e Abner Vinicius; Léo Gomes, Christian e Denner; Pedrinho, Jajá e Vinicius Mingotti.

Técnico: Eduardo Barros.



Local: Couto Pereira

Horário: 16h

Árbitro: José Mendonça Da Silva Jr.

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn

