No primeiro Atletiba da história com portões fechados, o Coritiba goleou o Athletico por 4 a 0, na tarde deste domingo (15), no Couto Pereira, e assumiu a liderança do Campeonato Paranaense.



A partida teve de ser realizada sem torcida devido à pandemia do coronavírus – Curitiba já tem seis casos confirmados do novo vírus. Os gols do clássico foram marcados por Igor Jesus, Sabino, Matheus Sales e Rhodolfo. A última vez que o Coxa fez quatro de vantagem sobre o Furacão foi em 1995, na goleada por 5 a 1.

publicidade

Com a liderança confirmada, o Coxa enfrenta o Paraná nas quartas de final, ainda com datas e horários indefinidos. Já o Furacão caiu para a terceira posição com o resultado e encara o Londrina na próxima fase.



Com o Coritiba com média de 28,6 anos e o Athletico com média de 19,9 anos, os times se enfrentaram no clássico ‘tira-teima’ entre os titulares e os aspirantes do Furacão. Até então, haviam sido 12 partidas, com cinco vitórias para cada lado e dois empates.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

O Athletico começou melhor nos primeiros minutos. Os jovens atleticanos fizeram o goleiro Alex Muralha fazer três grandes defesas e acertaram o travessão com Denner. No entanto, o Coxa foi mais eficiente e, na primeira grande chegada, abriu o placar com Igor Jesus, aos 10 minutos.



Depois do gol, o Coxa se acertou em campo e passou a marcar a saída de jogo do Furacão, que não conseguiu impor sua troca de passes e errou muito na saída de jogo. E, aos 19’, após cobrança de escanteio, Sabino subiu livre na área e ampliou para o Coxa.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Na etapa inicial, ainda deu tempo de Matheus Sales acertar um chutaço de fora da área para praticamente garantir o resultado.



Na etapa final, o Athletico pouco fez. Já o Coxa, com tranquilidade, chegou ao seu quarto gol. Novamente após cobrança de escanteio, Sabino mandou na trave. No rebote, o ex-atleticano Rhodolfo completou para o gol e confirmou a vitória por goleada sobre o rival.

+ Veja como foi o jogo entre Coritiba x Athletico

FICHA TÉCNICA



CAMPEONATO PARANAENSE

PRIMEIRA FASE – 11ª RODADA

CORITIBA 4 X 0 ATHLETICO



Coritiba: Alex Muralha; Patrick Vieira, Sabino, Rhodolfo e William Matheus (Caetano); Nathan Silva, Matheus Sales, Giovanni Augusto (Gabriel) e Thiago Lopes; Rafinha (Matheus Galdezani) e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.



Athletico: Gabriel; Khellven, Luan Patrick, Pedrão e Abner Vinicius (Jáderson); Léo Gomes, Christian e Denner (Vinicius Mingotti); Reinaldo, Jajá (Kawan) e Pedrinho. Técnico: Eduardo Barros.

Local: Couto Pereira

Árbitro: José Mendonça da Silva Jr.

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn.

Gol: Igor Jesus 10’/1º, Sabino 19’/1º, Matheus Sales 45’/1º e Rhodolfo 18’/2º (CFC).

Cartões amarelos: Giovanni Augusto, Rafinha, Galdezani e Igor Jesus (CFC); Léo Gomes, Reinaldo, Jaderson e Vinicius Mingotti (CAP).

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”