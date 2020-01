O Coritiba estreou com vitória na Copinha 2020. Na noite deste sábado, diante do CSA-AL, o Coxa venceu por 2×0, no estádio Canindé, em São Paulo, em partida válida pelo Grupo 32. Ainda nesta chave estão Portuguesa-SP e São Bento-SP.

No primeiro tempo, a equipe alviverde criou as melhores oportunidades e chegou ao seu gol logo aos quatro minutos, com Pablo Mendes. Com o resultado a favor, o Coritiba seguiu tendo mais posse de bola e não corria riscos.

Já no segundo tempo, não demorou muito para o Coxa aumentar o marcador. Aos cinco minutos, após vacilo da defesa alagoana, José Daniel só escorou pro fundo do gol e saiu pro abraço.

O Verdão teve ainda mais chances de aumentar o marcador, mas acabou parando no setor defensivo do CSA-AL e até no poste da meta alagoana. Fim de papo: Coritiba 2×0 CSA-AL.