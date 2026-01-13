Copa Ninja de Mountain Bike acontece em Paranaguá neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além das competições nas areias, a programação esportiva do Verão Maior Paraná também movimenta o município de Paranaguá, no litoral, com a Copa Ninja, que reúne provas de corrida noturna e Mountain Bike na Colônia Parque Alexandra.

Neste sábado (17/01), a partir das 20 horas, será realizada a Ninja Night Running, corrida noturna com percurso de 5 quilômetros, que deve reunir cerca de 200 atletas.

Já no domingo (18/01), Paranaguá recebe a Copa Ninja de Mountain Bike, válida como a 1ª etapa da 6ª edição do campeonato. A largada está prevista para as 7h30, com a chegada dos atletas ao local a partir das 6 horas. A competição contará com percursos de 20, 40 e 50 quilômetros, atendendo diferentes níveis técnicos, além das largadas específicas para o público infantil e adulto. A largada da categoria Kids acontece às 7h30, enquanto os adultos entram em prova às 9 horas.

A expectativa é de participação de aproximadamente 500 atletas no domingo, incluindo cerca de 80 crianças nas categorias de base. O encerramento está previsto para 13h, seguido das cerimônias de premiação. Todas as categorias somam pontos para o campeonato, desde a Kids até a Elite.

O evento contará com categorias PCD e a categoria DEAF, exclusiva para surdos, com atendimento por intérprete de Libras. A participação é majoritariamente masculina, com cerca de 70% dos atletas.