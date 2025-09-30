Conselho Nacional de Boxe suspende Popó, Wanderlei Silva e mais quatro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou a punição de seis pessoas envolvidas na pancadaria vista na noite de sábado (28), após a luta de boxe entre Popó e Wanderlei Silva, em São Paulo. Os dois competidores estão entre os suspensos, no caso deles por 180 dias.

A entidade incluiu ainda Iago Freitas (180 dias), Lucas Silva (90 dias), Luis Claudio Freitas (180 dias) e André “Dida” Amado (365 dias) na lista de sancionados. Outros envolvidos, segundo o conselho, não são atletas ou licenciados, portanto não podem ser formalmente punidos.

Os dirigentes do CNB anunciaram, no entanto, que recomendarão a proibição da entrada dessas pessoas nos eventos por ela sancionados. E afirmaram que notificarão entidades parceiras para que as suspensões tenham validade “no âmbito de outros esportes de combate”.

Luta Popó e Wanderlei Silva

A confusão se deu ao término de um evento patrocinado pela marca de cervejas Spaten. Popó e Wanderlei Silva tiveram um combate com previsão máxima de oito assaltos, que terminou no quarto: Silva foi desclassificado por atingir o adversário com cabeçadas.

As equipes dos dois combatentes, então, subiram no ringue. Houve grande confusão, durante a qual um dos filhos de Popó, Rafael Freitas, desferiu um duro golpe em Wanderlei Silva, que foi nocauteado, ficou desacordado e foi hospitalizado. Popó teve de passar por cirurgia na mão.