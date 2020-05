Unidos para fortalecer suas chances com uma negociação em bloco, Athletico, Coritiba, Bahia, Ceará, Fortaleza, Palmeiras e Santos deram mais um passo em meio à escancarada crise com a Turner. Os clubes contrataram uma empresa especializada para discutir diretamente com o grupo americano os impasses relacionados ao contrato de TV fechada do Brasileirão.

Por sugestão do presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, a Livemode passou a intermediar as conversas há algumas semanas. Criada pelo sócio-fundador do Esporte Interativo (EI), Edgar Alencar, a produtora de mídia foi bem-sucedida, por exemplo, ao fechar o difícil – e até certo ponto improvável – acordo de TV aberta entre Athletico e Globo no ano passado. Quatro anos antes, em 2015, Alencar vendeu o EI justamente para a Turner.

Ou seja, as equipes optaram pela expertise da Livemode nesse tipo de negociação. A posição conjunta, por outro lado, demonstra uma rara união na tentativa de resolver o imbróglio milionário, que ainda anda a passos bastante lentos.

Mesmo com vínculo à parte, o que gera receita R$ 12 milhões menor do que os outros parceiros da Turner, o Fortaleza decidiu por reforçar a iniciativa em grupo. Já o Internacional – cujo contrato vale apenas até dezembro de 2020 – discute o problema individualmente.

Entenda o caso

Alegando quebra de cláusulas contratuais nas transmissões do último Brasileirão, a Turner ameaçou entrar na Justiça contra seus parceiros. A multa individual de rompimento é de quase R$ 300 milhões, conforme adiantou a Gazeta do Povo.

Para piorar, com a pandemia da Covid-19 como pano de fundo, o conglomerado decidiu não pagar as cotas igualitárias da edição 2020. Os valores, que deveriam ser quitados entre maio e julho, totalizam R$ 10 milhões por equipe. Outras quantias, referentes à compensação pelas luvas extras recebidas pelo Palmeiras, também não foram depositadas em abril.

Nas conversas iniciais, Turner deixou claro que não quer “sair perdendo” e cogita continuar transmitindo os jogos, mas com uma diminuição nas cifras pagas. O encerramento de todo os contratos também é uma possibilidade na mesa de negociação.

Em 2019, a empresa mostrou 42 partidas da Série A. Em 2020, com o acesso do Coritiba à elite, teria direito a mostrar 56 duelos na TV fechada.

