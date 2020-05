O futebol paranaense teve uma grande perda neste sábado (2). Aos 67 anos, Maria Francisca Klosienski, ou simplesmente Chica, como todos a conheciam na imprensa paranaense, faleceu. A “rainha do futebol paranaense”, como também era chamada, nos deixou.

Muito querida por todos do meio graças à maneira carinhosa com que tratava os jornalistas que iam trabalhar nos estádios de Curitiba, Chica trabalhou no futebol durante 46 anos. Um período em que ela teve muitas batalhas.

As duas primeiras, os câncer de mama e intestino, ela conseguiu superar. A terceira, o câncer de pele, infelizmente não.

Chica começou em 1969, na antiga Rádio Colombo, como uma anfitriã. Depois, em 1975, começou a representar a Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná (Acep), responsável por registrar a entrada dos cronistas esportivos do Brasil nos estádios de Curitiba. Na associação, ficou até 2002, quando foi demitida após quase 27 anos.

Entre 2004 e 2009, trabalhou no departamento de registros da Federação Paranaense de Futebol (FPF), até alcançar o tempo de aposentadoria. Porém, voltou aos estádios, contratada pelos clubes por partida.

No ano passado, a Tribuna do Paraná já tinha publicado um material especial com a Chica, mostrando as grandes histórias que ela colecionou nesse período tão ligada ao futebol paranaense. Vai fazer falta. Descanse em paz.

