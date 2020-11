O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande chorou ao falar da morte de Diego Armando Maradona, no Jornal Hoje (Globo), na tarde desta quarta (25). Ele disse que sempre ficou muito chocado com quem estava ao redor do argentino, vendo que ele estava indo para o “fundo do poço”, e não fazendo nada para ajudá-lo a tratar seu problema com a dependência química.

Campeão da Copa do Mundo de 1986 com a seleção do país, Maradona foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. “Eu fico chocado pela perda de um grande jogador, um cara que eu conheci, que eu gostava muito e um dependente químico. Eu sofro muito quando morre um dependente químico. Para mim, é muito duro”, afirmou.

Depois, no GloboNews, Casagrande, que também é dependente químico, disse que só conseguiu escapar do mesmo destino trágico de Maradona pelo apoio de sua família. “Hoje eu perdi alguns pedaços, porque é muito difícil você morrer dessa maneira.” Ele também cobrou atitudes do poder público para o tratamento de dependentes químicos no Brasil.

