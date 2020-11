A morte de Diego Armando Maradona repercutiu no futebol paranaense. Athletico, Coritiba e Paraná prestaram reverência ao gênio argentino, que faleceu aos 60 anos de idade, nesta quarta-feira (25), após sofrer uma parada cardíaca em seu país natal.

O Coritiba postou uma foto em preto e branco de Maradona com a camisa da Albiceleste com a frase: “Gracias, Diego”. Na legenda da postagem no Twitter, o Coxa escreveu: “O futebol se despede hoje de uma lenda”, ao lado de uma imagem de lágrima.

O futebol se despede hoje de uma lenda. 😢⚽#GraciasMaradona pic.twitter.com/SAT5hqCKEW — Coritiba (@Coritiba) November 25, 2020

O Athletico também utilizou suas redes sociais para prestar homenagem ao ídolo que se foi. “Maradona fez história no futebol mundial e encantou toda uma geração. Seu legado ao futebol é eterno”, escreveu o Furacão, sobre uma imagem de Maradona erguendo a taça de campeão da Copa do Mundo de 86.

Maradona fez história no futebol mundial e encantou toda uma geração.

Seu legado ao futebol é eterno. pic.twitter.com/BFDnRvUBLe — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 25, 2020

O Paraná também se despediu de Dieguito. “Hoje nos despedimos de um dos maiores jogadores da história. O futebol agradece seu legado”, escreveu o Tricolor.

Hoje nos despedimos de um dos maiores jogadores da história. O futebol agradece seu legado. ⚽



Descanse em paz, Diego Maradona. pic.twitter.com/8OBIJlxnC3 — Paraná Clube (de 😷) (@ParanaClube) November 25, 2020

O ex-meia Alex também rendeu homenagens à lenda do país vizinho. O futuro treinador relembrou a partida de despedida de Maradona na Bombonera, casa do Boca Juniors-ARG, clube onde o camisa 10 está eternizado.

La ⚽️não se mancha.

obrigado por tudo. Se amo a ⚽️ vc com certeza é um dos responsáveis

Com certeza vc é um dos maiores personagens q o ⚽️teve.

A matéria se foi,mas a magia da 10, da sua canhota e de sua genialidade extra-terrestre seguirá eterna por aqui.#RipMaradona 🙏🏽 pic.twitter.com/PYqYxZvpzp — alex (@Alex10) November 25, 2020

