Brasil goleia Irã na estreia da Copa do Mundo de futsal feminino

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Brasil estreou com goleada na edição inaugural da Copa do Mundo de futsal feminino, na cidade de Pasig, próxima à capital Manila, nas Filipinas. Atual número 1 do mundo, a seleção brasileira derrotou o Irã (9ª no ranking) por 4 a 1, com gols de Ana Luiza, Débora Vanin e Emilly, que balançou a rede duas vezes na Arena PhilSports.

O triunfo deixou a seleção na vice-liderança da chave D, que tem ainda Itália e Panamá. Em primeiro lugar no grupo está a Itália, que aplicou 17 a 0 no Panamá, na abertura da rodada.

As brasileiras voltam a campo na próxima quarta-feira (26/11), contra a Itália (7ª), às 9h30 (horário de Brasília) em duelo que deve definir a liderança da chave. O último duelo da fase de grupos será no sábado (29/11), às 8h30, contra o Panamá (79ª).

+ Leia mais Paranaense Felipe Drugovich deixa Fórmula 1 após três anos de Aston Martin

O Mundial é o primeiro da modalidade organizado pela Fifa. A Amarelinha faturou todos os títulos entre 2010 e 2015, quando a competição ficava sob responsabilidade das confederações. A primeira edição do evento reúne 16 seleções, divididas em quatro grupos com quatro times cada. As duas melhores de cada chave na fase de grupos se classificam às quartas de final. A decisão do título está programada para 7 de dezembro.

Grupos do Mundial

Chave A: Filipinas, Polônia, Marrocos, Argentina

Chave B: Espanha, Tailândia, Colômbia, Canadá

Chave C: Portugal, Tanzânia, Japão, Nova Zelândia

Chave D: Brasil, Irã, Itália, Panamá