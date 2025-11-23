Paranaense Felipe Drugovich deixa Fórmula 1 após três anos de Aston Martin

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fora dos planos da Aston Martin, o piloto paranaense Felipe Drugovich se despediu oficialmente da equipe após o Grande Prêmio de Las Vegas, realizado neste domingo (23/11). Nas redes sociais, ele publicou uma mensagem de agradecimento aos colegas e fez um balanço dos três anos em que atuou como piloto de testes.

“Feliz por esses 3 anos, muito aprendizado, muitos momentos legais, alguns momentos nem tão legais, mas levamos as coisas positivas com a gente e deixamos as ruins para trás. Mais um capítulo fechado e seguimos em frente”, escreveu o piloto, em tom de despedida.

Campeão da Fórmula 2 em 2022, Drugovich passou toda a trajetória na Aston Martin sem disputar uma corrida oficial da Fórmula 1 como titular. Em outubro, a equipe confirmou Jak Crawford, destaque da Fórmula 2, como novo piloto de desenvolvimento a partir de 2026, movimento que, na prática, encerrou o ciclo do brasileiro na escuderia britânica.

Agora, Drugovich inicia um novo capítulo da carreira. O paranaense estreia como piloto titular na Fórmula E, categoria que reúne monopostos 100% elétricos, na próxima temporada. A primeira disputa está marcada para o dia 6 de dezembro, em São Paulo.

Ele integrará a equipe Andretti na temporada 2025/2026, dividindo o time com o britânico Jake Dennis, campeão da categoria em 2022/23.