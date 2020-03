Bruno Guimarães terá primeira chance na seleção principal e ganhou elogios de Tite; Foto: Divulgação/Lyon

O técnico Tite convocou, na manhã desta sexta-feira (6), 24 jogadores para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

E a grande novidade da lista foi o volante Bruno Guimarães, ex-Athletico, e que está no Lyon, da França. O jogador foi um dos destaques da seleção brasileira durante o pré-olímpico e ganhou a sua primeira oportunidade no time principal

“Bruno Guimarães fez um grande campeonato pelo Athletico ano passado, acompanhamos na final da Copa do Brasil, na seleção sub-23, no Lyon, então isso vai consolidando e fortalecendo”, elogiou Tite.

Sete jogadores que atuam no Brasil foram chamados, sendo três deles do Flamengo, o meia Éverton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol. Além deles, os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Ivan, da Ponte Preta, o lateral-direito Daniel Alves e o atacante Éverton, do Grêmio, foram lembrados.

O Brasil estreia nas eliminatórias no dia 27, contra a Bolívia, na Ilha do Retiro, e depois joga contra o Peru, dia 31, em Lima.

Confira a lista completa:

Goleiros:

Ederson (Manchester City-ING)

Ivan (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus-ITA)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros:

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Felipe (Atlético de Madrid-ESP)

Marquinhos (PSG-FRA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Meias:

Arthur (Barcelona-ESP)

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool-ING)

Philippe Coutinho (Bayern de Munique-ALE)

Atacantes:

Bruno Henrique (Flamengo)

Everton (Grêmio)

Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Neymar (PSG-FRA)

Richarlisson (Everton-ING)

Veja a convocação e a entrevista coletiva de Tite: