O Coritiba agora vai ter que secar o América-MG. Nesta quinta-feira (21), o Atlético-GO conseguiu um empate heroico diante do Brasil de Pelotas, marcando gols nos acréscimos e garantindo o 2×2 no Bento Freitas. O resultado deixa o Dragão em terceiro lugar na Série B, e agora o Coxa espera o jogo entre Guarani e Coelho, nesta sexta (22), para saber se pode subir para a primeira divisão por antecipação no domingo (24) contra o Bragantino. Os ingressos seguem à venda, e o jogo terá transmissão da RPC.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Vindo de quatro derrotas, os donos da casa partiram para cima desde o começo do jogo. E logo com quatro minutos abriu o placar. Eduardo Person chutou de longe, Kozlinki espalmou e Murilo Rangel (aquele mesmo que jogou no Paraná) aproveitou o rebote. O Dragão resolveu atacar e aos 11 conseguiu um pênalti – no chute de Mike dentro da área, Heverton desviou com o braço. Nicolas (aquele mesmo que jogou no Athletico) chutou no meio do gol e Carlos Eduardo defendeu.

+ Leia mais: Londrina perde e está na bica do rebaixamento

Com tanta coisa acontecendo, a partida ficou dramática logo cedo. Pedro Raul perdeu uma chance incrível, sem goleiro. E nesse momento Carlos Eduardo, o camisa 1 do Brasil, já era o destaque absoluto da noite. Ele salvou seu time nos chutes de Aylon e Jorginho. Os visitantes se desesperavam e erravam lances fáceis – além de darem espaços para os contra-ataques xavantes.

+ Baixe e ouça o podcast De Letra especial sobre rádio!

No segundo tempo, o Atlético-GO continuou pressionando. Jogava inteiro no campo de ataque, mas para sorte dos donos da casa, a pontaria do Dragão estava descalibrada. E aí o Brasil acertou um contra-ataque. Ednei cruzou e Juba (aquele mesmo que jogou no Operário) se antecipou a Kozlinzki. Aos 46 minutos, Pedro Raul descontou,. E o que parecia impossível aconteceu. No lance seguinte, Morais marcou um golaço que foi mais lamentado em Curitiba do que em Pelotas.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 37ª Rodada

BRASIL 2×2 ATLÉTICO-GO

Brasil

Carlos Eduardo; Ednei, Heverton (Nirley), Bruno Aguiar e William Formiga; Leandro Leite, Eduardo Person, Juba (Maicon Assis), Ari Moura e Murilo Rangel (Carlos Jatobá); Guilherme Queiroz.

Técnico: Bolívar

Atlético-GO

Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas (Moraes); Nathan, Pedro Bambu (Matheus) e Jorginho; Mike, Aylon (Rodrigo Rodrigues) e Pedro Raul.

Técnico: Eduardo Barroca

Local: Bento Freitas (Pelotas-RS)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Gols: Murilo Rangel 4 do 1º; Juba 27, Pedro Raul 46 e Moraes 47 do 2º

Cartões amarelos: Heverton, Carlos Eduardo, Leandro Leite, Eduardo Person, Maicon Assis (BRA)

Renda: R$ 37.950,00

Público pagante: 2.008

Público total: 2.515