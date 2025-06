Basquete fica de fora da próxima edição dos Jogos Pan-Americanos

A Panam Sports, entidade que organiza os Jogos Pan-Americanos, anunciou nesta quinta-feira (19) o programa de modalidades previstas para a próxima edição do evento, que acontecerá em 2027, em Lima, no Peru. Pela primeira vez na história da competição, o basquete ficou fora da lista, que traz como novidade a inclusão do críquete.

Outros três esportes foram excluídos: o boliche, que era disputado desde Havana-1991, o raquetebol, que estreou em Mar del Plata-1995, e o breaking, cuja primeira aparição foi na última edição do torneio, em Santiago-2023.

A decisão foi tomada pelo comitê executivo da organização em um processo “muito democrático entre todos os Comitês Olímpicos Nacionais”, segundo o presidente da Panam Sports, Neven Ilic. São 41 as entidades membros, inclusive o COB (Comitê Olímpico do Brasil).

Dos 36 esportes do programa, 33 foram escolhidos de acordo com as preferências dos comitês nacionais e 3 foram definidos pelo Comitê Organizador de Lima-2027, afirma o comunicado da Panam, sem informar quem escolheu qual modalidade ou detalhar a decisão de excluir o basquete.

A estreia do críquete acompanha o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que prevê o retorno do esporte ao evento 128 anos depois. Lá, o formato da disputa será o Twenty20, em que cada equipe rebate a bola 120 vezes. O objetivo é evitar que os postes (ou o wicket) sejam derrubados pela bola e marcar pontos em cada rebatida. Ainda não foi confirmado se Lima-2027 seguirá o mesmo formato, com pouca tradição no Brasil.

Já no basquete, o país pode praticamente considerar uma medalha a menos em suas metas. As seleções feminina e masculina já subiram ao pódio 33 vezes. Os homens ficaram fora dele em apenas três das 19 participações nos Jogos, em que conquistaram o ouro seis vezes, enquanto as mulheres levaram medalhas em todas as 17 competições que disputaram, sendo cinco delas de ouro.

Lista de modalidades dos Jogos Pan-Americanos – 2027

Esportes aquáticos (natação, saltos ornamentais, polo aquático, nado artístico e maratona aquática)

Atletismo

Badminton

Handebol

Beisebol (masculino) e Softbol (feminino)

Boxe

Canoagem (velocidade e slalom)

Ciclismo (pista, estrada, mountain bike, BMX racing e BMX freestyle)

Críquete

Hipismo (saltos, adestramento e CCE)

Escalada esportiva

Esgrima

Esqui aquático

Futebol

Ginástica (artística, rítmica e trampolim)

Golfe

Judô

Hóquei sobre a grama

Caratê

Levantamento de peso

Luta

Esporte sobre rodas (patinação artística, patinação de velocidade e skate)

Pelota basca

Pentatlo moderno

Remo

Rúgbi sevens

Squash

Surfe

Tiro com arco

Tiro esportivo

Taekwondo

Tênis

Tênis de mesa

Triatlo

Vela

Vôlei (quadra e de praia)