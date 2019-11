O espanhol Marc Márquez, hexacampeão da MotoGP, será submetido nesta quarta-feira a uma cirurgia no ombro direito, machucado em um acidente com o piloto durante um treino realizado na segunda-feira em Jerez, na Espanha, problema que agravou a lesão sofrida em outra queda, no circuito de Sepang, na Malásia.

A cirurgia foi anunciada nesta terça pela equipe Honda. De acordo com o comunicado emitido pelo time de Márquez, o procedimento terá caráter preventivo e será realizado no Hospital Universitário Dexeus-Quirón, em Barcelona.

“O piloto decidiu se submeter à cirurgia como medida preventiva depois de uma consulta médica. A operação será similar à realizada no seu ombro esquerdo no fim de 2018.”

Campeão da MotoGP neste ano (e em 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018), o espanhol sofreu o acidente em um teste coletivo usado pelas equipes para desenvolver as motos que serão utilizadas na próxima temporada. Nesta terça, os times voltaram à pista de Jerez para treinar, mas a atividade foi bastante prejudicada pela chuva.

Até o início do Mundial de 2020, marcado para 8 de março, no Catar, as equipes ainda terão mais três séries de testes, todas no mês de fevereiro: de 7 a 9, em Sepang; de 19 a 21, novamente em Jerez; e de 22 a 24, no Catar.

“Neste inverno (europeu), eu gostaria de ter férias agradáveis e aproveitar um pouco de silêncio depois de um ótimo 2019, mas é hora de fazer uma cirurgia no ombro direito”, anunciou Márquez, que espera ter condições de participar dos testes da pré-temporada da MotoGP.