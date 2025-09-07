Atletas de judô de Curitiba conquistam bons resultados no Campeonato Brasileiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Atletas de Curitiba deram um show e conquistaram resultados impressionantes no Campeonato Brasileiro de Judô Júnior, que aconteceu neste fim de semana, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Gustavo Vecchi Milano – Júnior Masculino Meio-Pesado (-100kg) e a Valentina Sperancetta Demeterco – Júnior Feminino Meio-Pesado (-78kg), garantiram o lugar mais alto no podium garantindo o título nacional.

“Eu quero agradecer todo mundo que torceu por mim, meu treinador, meu clube e todos que me apoiam como a Prefeitura de Curitiba. Vamos pra cima”, disse Gustavo.

Valentina também agradeceu todos que lhe ajudaram a chegar no lugar mais alto do podium. “Estou muito feliz com mais essa conquista, sou grata a todos que me ajudam todos os dias e também a prefeitura de Curitiba que nos dá muito apoio”, agradeceu.

O Campeonato Brasileiro de Judô Júnior reuniu os principais nomes da nova geração do judô brasileiro e é uma vitrine para futuras convocações à Seleção Brasileira.

Além dos campeões mais três atletas apoiados pela prefeitura de Curitiba garantiram medalha: João Lucas Jacob Alves Lira – Júnior Masculino Meio-Leve (-66kg), Nycolly Lais de Souza Carneiro – Júnior Feminino Meio-Leve (-52kg) e Ana Caroline Mares da Costa – Júnior Feminino Meio-Médio (-63kg) que trouxeram o bronze para Curitiba.