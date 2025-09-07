Jogos de hoje (07/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As ligas do mundo e os jogos do Brasileirão estão pausados pela data FIFA, mas confira os jogos das seleções e campeonatos que não pararam e acontecem neste domingo (07).
Campeonato Brasileiro – Série B
Criciúma x Chapecoense
16h00
Transmissão: ESPN, Disney+
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)
América-MG x Operário-PR
18h30
Transmissão: ESPN, Disney+
Estadio Independência, Belo Horizonte (MG)
Avaí x Goiás
20h30
Transmissão: RedeTV, ESPN, Disney+, Desimpedidos
Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
Final Brasileirão Feminino:
Cruzeiro x Corinthians
Data: Domingo, 7 de setembro de 2025
Horário: 10h30 (horário de Brasília)
Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
Transmissão ao vivo: TV Globo, SporTV e TV Brasil
