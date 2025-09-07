Jogos de hoje (07/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As ligas do mundo e os jogos do Brasileirão estão pausados pela data FIFA, mas confira os jogos das seleções e campeonatos que não pararam e acontecem neste domingo (07).

Campeonato Brasileiro – Série B

Criciúma x Chapecoense

16h00

Transmissão: ESPN, Disney+

Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

América-MG x Operário-PR

18h30

Transmissão: ESPN, Disney+

Estadio Independência, Belo Horizonte (MG)

Avaí x Goiás

20h30

Transmissão: RedeTV, ESPN, Disney+, Desimpedidos

Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)

Final Brasileirão Feminino:

Cruzeiro x Corinthians

Data: Domingo, 7 de setembro de 2025

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Transmissão ao vivo: TV Globo, SporTV e TV Brasil