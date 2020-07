O zagueiro Luan Patrick renovou contrato com o Athletico até o final de 2024. O anúncio foi feito pelo próprio jogador, que fez uma postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (2).

Aos 18 anos, o defensor tinha contrato om o Furacão até o final de 2022, prorrogando o acerto por mais duas temporadas. Ele já vinha sendo aproveitado no time de aspirantes no Campeonato Paranaense, tendo disputado quatro das 11 partidas do Rubro-Negro na competição.

Luan Patrick chegou ao Athletico em 2018, após passagens por Internacional e Figueirense. Na base atleticana, se destacou com boas atuações no Campeonato Brasileiro sub-17 e sub-20. No ano passado foi titular da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo sub-17.

A tendência é que ele seja aproveitado pelo técnico Dorival Júnior no time principal, mas terá a concorrência de Thiago Heleno, Lucas Halter e dos recém-contratados Felipe Aguilar e Edu.

