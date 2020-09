O volante Wellington, capitão do Athletico, negocia com o Grêmio e pode deixar o Furacão nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo ge.com e confirmada pela Tribuna do Paraná.

O contrato do atleta com o Rubro-Negro vai até o final desta temporada e o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. A tendência é que o Grêmio inclua algum jogador na negociação – o meia Thaciano seria a opção.

Recentemente, o Athletico registrou um pré-contrato com a renovação de Wellington até 2022. No entanto, a negociação com o volante não avançou e a prorrogação está emperrada.

Pelo Furacão, Wellington, um dos principais líderes do elenco, já conquistou a Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil e a Levain Cup no ano passado e o Paranaense deste ano. No total, o volante possui 81 jogos pelo clube.

