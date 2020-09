O atacante Walter, do Athletico, testou positivo para o coronavírus. Ausente da lista de relacionados para o jogo contra o Colo-Colo, do Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o atleta já está cumprindo o isolamento.

O elenco do Furacão realizou nesta semana a bateria de exames para a Covid-19, quando o jogador acabou tendo o resultado. Desta forma, por pelo menos duas semanas Walter não ficará à disposição do técnico Eduardo Barros.

Esta não é a primeira vez que alguém do clube testa positivo para o coronavírus. No total, 15 jogadores, além do ex-técnico Dorival Júnior e o auxiliar Lucas Silvestre já foram contaminados. Todos os casos anteriores já se recuperaram.

