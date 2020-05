Sem entrar em campo desde novembro de 2018, quando foi suspenso por doping, o atacante Walter oficializou qual será o “tamanho” de sua chance no Athletico. O jogador de 30 anos assinou contrato por três meses, válido até 6 de agosto, de acordo com o pré-registro do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A informação foi publicada no Blog da Nadja.

A partir do momento que os treinos, atualmente suspensos por causa da pandemia da Covid-19, forem liberados, Walter vai integrar o grupo comandado pelo técnico Dorival Júnior. Ele terá tempo para se recondicionar e terá seu rendimento avaliado nos treinamentos.

O camisa 18 também poderá ser aproveitado em partidas oficiais (caso elas sejam liberadas) a partir de 5 de julho, quando acaba sua suspensão. Ou seja, ele teria cerca de um mês para mostrar em campo por que deve ter o contrato estendido. Já há um acordo encaminhado nesse sentido, se houver aprovação do clube.

Walter, que defendeu o Athletico entre 2015 e 2016, pegou dois anos de suspensão retroativa a julho de 2018, quando jogava pelo CSA, pelo uso de sibutramina, uma substância utilizada para perder peso.

