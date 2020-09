O atacante Walter usou as suas redes sociais na noite da última terça-feira para se pronunciar oficialmente sobre uma possível saída do Athletico. De acordo com a imprensa goiana, o atleta estava próximo de um acerto com o Goiás. Especulação que foi descartada pelo jogador.

“Vocês acreditam em tudo o que esse povo fala. É tudo mentira. Estou muito feliz aqui”, disse o atacante em um vídeo publicado no Instagram. Recentemente, o empresário de Walter, Lino, já havia revelado que ninguém havia sondado a situação do atleta junto ao Furacão.

Walter afastado por coronavírus

O atacante Walter, do Athletico, testou positivo para o coronavírus. Ausente da lista de relacionados para o jogo contra o Colo-Colo, do Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o atleta já está cumprindo o isolamento. Leia mais sobre o caso do jogador.

