A Conmebol deve prorrogar o prazo inicial de 5 de maio dado pela própria entidade para a volta dos jogos da Libertadores 2020 após a paralisação pela pandemia de coronavírus. A informação é do GloboEsporte.com.

Diante do agravamento da pandemia na América do Sul, a avaliação da entidade é de que dificilmente os jogos de futebol no continente possam retornar nesta data.

Para a retomada da Libertadores, é necessário que os jogos nacionais dos dez países com times participantes já estejam acontecendo também. Além disso, as fronteiras entre todos os país precisam ser reabertas. Cenário que traz uma alta imprevisibilidade para as datas de volta do torneio.

A competição foi inicialmente suspendida em 12 de março pelo período de uma semana. Em seguida, a interrupção se estendeu até 5 de maio. Já foram disputadas duas partidas da fase de grupos. Diante da paralisação, a Conmebol inclusive adiantou parte das premiações desta fase aos clubes.

