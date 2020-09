Ausente das convocações do Athletico nas duas últimas partidas do Brasileirão, o atacante Vitinho, de 21 anos, se recupera de um quadro de infecção.

A assessoria de imprensa do hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, confirmou à reportagem que o jogador segue internado nesta sexta-feira (4), mas não forneceu outras informações sobre seu estado de saúde. A assessoria do clube, por outro lado, não respondeu às mensagens sobre o assunto.

Com dois gols, Vitinho é o artilheiro do Furacão na Série A. Ele marcou contra Fortaleza e Goiás, nas duas primeiras rodadas. Depois, seguiu como titular nas derrotas para Santos, Palmeiras e Fluminense, mas ficou fora de combate já no duelo contra o São Paulo, em 26 de agosto.

Conhecido pela velocidade, o ponta-esquerda renovou contrato no ano passado, com vínculo até julho de 2022. Ao todo, Vitinho tem 50 jogos com a camisa do Rubro-Negro, com seis gols.

