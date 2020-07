Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube

Na volta do Campeonato Paranaense, Athletico e Londrina fizeram um jogo distinto no estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio. Mesmo assim, o placar ficou no empate em 1×1.

O Furacão saiu na frente, com um gol de Léo Cittadini, logo aos dois minutos do segundo tempo. Mas, no final, Júnior Pirambu, aos 44, deixou tudo igual na partida.

