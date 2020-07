Com artilharia afiada, o Athletico goleou o FC Cascavel por 5 a 1, neste domingo (26), na Arena da Baixada, e encaminhou a vaga na final do Campeonato Paranaense. Os gols foram de Lucas Halter, Guilherme Bissoli, duas vezes, Nikão e Marquinhos Gabriel. A Serpente balançou as redes com Henrique.

A partida de volta entre as equipes ainda não está homologada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF), mas a Dazn, detentora dos direitos de transmissão, confirmou que o jogo será na quarta-feira (29), às 18h, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

