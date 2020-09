Aos trancos e barrancos, o Athletico busca uma reconstrução da equipe frente ao Vasco da Gama, neste domingo (6), às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Brasileirão.

publicidade

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Mas, o técnico interino Eduardo Barros perdeu o volante e capitão Wellington, suspenso. O jogador pode até já ter se despedido do clube, já que possui negociações avançadas com o Grêmio. O meia-atacante Nikão e o zagueiro Thiago Heleno não foram relacionados pelo técnico Eduardo Barros para o confronto do Athletico. Walter também é desfalque.

“Com o bonde andando”

A “reconstrução” da equipe foi citada pelo interino Eduardo Barros após o empate em casa com o Red Bull Bragantino. Nos bastidores da partida, em vídeo divulgado pelo clube, o treinador ressalta que as mudanças serão feitas com o andamento da competição, já que o Furacão não tem muito tempo para adaptações.

Uma vitória no Rio de Janeiro seria importante para dar mais alívio ao Rubro-Negro. O problema é que o Athletico terá que quebrar um tabu, já que nunca venceu o Vasco em São Januário.

Transmissão

publicidade

O jogo não terá transmissão. A Tribuna do Paraná acompanha a partida pelo Tempo Real.

Ficha técnica: Vasco x Athletico

Brasileirão – 8ª rodada

06/09/2020 (domingo) – 18h

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Castan, Miranda e Neto Borges; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho e Benítez; Talles Magno e Cano. Técnico: Ramon Menezes.

Athletico: Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Erick, Richard (Christian) e Léo Cittadini;Geuvânio, Pedrinho e Guilherme Bissoli Técnico: Eduardo Barros.Técnico: Eduardo Barros.

Local: São Januário (Rio de Janeiro)

Horário: 18h

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

+ Mais do Furacão:

+ Athletico recebe ‘bolada’ milionária da Turner

+ Ranking da TV: Os clubes mais transmitidos pela Globo no Brasileirão

+ Brasileirão volta a contar com a dança das cadeiras dos técnicos

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?