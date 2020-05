Christian marcou o gol mais bonito do Furacão na Arena no Paranaense. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O Athletico terminou a primeira fase do Campeonato Paranaense na terceira colocação, mas tendo o segundo melhor ataque, com 22 gols marcados.

E o ataque caprichou ao mandar a bola para as redes. Por isso, o DAZN separou cinco golaços da equipe até aqui no Estadual. Curiosamente, a maioria foi marcada na Arena, com belos chutes no ângulo.

Confira o top-5 do Furacão:

