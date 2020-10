O volante Wellington, do Athletico, pode ser negociado com o Besiktas, da Turquia. De acordo com informações do GE, o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, está em Istambul para negociar o jogador.

A diretoria do Furacão pede uma compensação, apesar de ter vínculo com o jogador apenas até dezembro. A decisão deve ser rápida, já que a janela de transferência do futebol turco se encerra na próxima segunda-feira (5).

Apesar da negociação em andamento, Wellington viajou com a delegação para o Rio de Janeiro para a partida deste domingo (4), contra o Flamengo.

