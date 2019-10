Apesar da vitória até certo modo tranquila do Athletico diante do Fortaleza por 4×1, na noite desta quinta-feira (26), na Arena da Baixada, o técnico Tiago Nunes saiu na bronca com a arbitragem. O treinador não poupou críticas ao árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, que foi o responsável pelo VAR diante da equipe cearense e, de forma até surpreendente, também avaliou negativamente as atuações de arbitragens do Rio Grande do Sul nos jogos do Furacão nesta temporada.

“O Jean Pierre no VAR é um desastre. Já foi um desastre naquele jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e voltou a ser hoje (ontem). Sempre que tem arbitragem gaúcha tem problema. Contra o Vasco (arbitragem de Anderson Daronco) foi a mesma coisa. Hoje (ontem) foi um absurdo. As arbitragens que os gaúchos fazem nos nossos jogos, eu até não queria falar, mas está desastroso isso. Está feio. Estou ficando com vergonha alheia pela qualidade tão baixa por algo tão descarado que está acontecendo, que é no mínimo difícil de explicar”, criticou o treinador.

Mas nem tudo foram lamentações do comandante atleticano depois da vitória sobre o Fortaleza, na Arena da Baixada. Tiago Nunes teve seu nome cotado para assumir o São Paulo nesta quinta-feira, horas depois da saída do técnico Cuca. O treinador, envaidecido por ser lembrado por grandes clubes, recentemente, garantiu que não houve contato algum do tricolor paulista.

“Ser lembrado é gratificante, mas também a gente entende que estar em evidência é sazonal e está ligado a resultados imediatos que tivemos. Encaro com naturalidade. Não me tira o sono, não me preocupa. Não tive contato nenhum com ninguém. Tenho o hábito de, no dia do jogo, desligar o celular antes do meio-dia. Nem liguei direito e, se tem alguém me procurando, não respondi ainda”, confirmou.

A vitória sobre o Fortaleza comprovou a boa fase do sistema ofensivo do Athletico. As boas atuações dos jogadores de frente, que marcaram os quatro gols na partida, renderam elogios do treinador. “Fiquei feliz pelo gol do Cittadini, também estava merecendo, está pisando na área. O Marcelo, o Marco Ruben, o Nikão. Os jogadores do meio para frente fazendo gol. Finalizamos muitas vezes, não desistimos, buscamos a virada, fizemos quatro, poderíamos ter feito e, no geral, é parabenizar os atletas pela atuação”, finalizou Tiago Nunes.