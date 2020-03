Adversário do Athletico pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores, o Colo-Colo vive um momento turbulento. Ocupando apenas o 12º lugar no Campeonato Chileno, o Cacique segue no mercado em busca de um treinador.

Para o duelo contra o Furacão, que acontece nesta quarta-feira (11), às 19h15, no estádio Monumental, Gualberto Jara será mais uma vez o comandante interino. O clube já foi atrás de Felipão, mas as negociações não avançaram. Agora, Diego López, ex-treinador do Peñarol, do Uruguai, e Dudamel, venezuelano que trabalhou neste começo de temporada no Atlético-MG, são os mais cotados.

E o interino, apesar de estar no cargo há apenas três jogos (somando um empate, uma derrota e uma vitória), mostrou ter estudado o Rubro-Negro. O técnico acompanhou a vitória atleticana por 1×0 sobre o Peñarol, na estreia na Libertadores, e também mais uma partida do Campeonato Paranaense – não se referiu a qual -.

“Pude ver a partida contra o Peñarol e uma outra partida. È uma boa equipe, que tem bons jogadores. Tem uma ideia de jogo que praticam sempre, mas é preciso destacar que na Libertadores quando se joga de forma mais aberta, ofensiva, é perigoso. É preciso se segurar um pouco para em seguida buscar o gol e o triunfo”, explicou ele, em entrevista coletiva.

No entanto, Jara não acredita que o Athletico irá se expor no Chile e deve adotar uma cautela inicial. “Na Libertadores os times costumam jogar mais defensivamente. Não acredito que o Athletico será uma exceção. Mas eles tem bons jogadores, um bom ritmo, mas nós os analisamos e temos que aproveitar as oportunidades”, acrescentou.

Para este duelo, o Colo-Colo vem um pouco mais animado. No sábado (7), a equipe venceu o La Serena por 2×1, fora de casa, e se recuperou um pouco no Chileno. Mas, mais do que o resultado em si, a atuação deu outro ânimo ao elenco.

“A equipe jogou bem, vimos coisas boas. Foi uma vitória que esperávamos há muito tempo. A equipe está melhor, concentrada nesse jogo da Libertadores, e com a confiança e a convicção de que faremos uma boa partida. Espero que contra o Athletico tenhamos uma boa apresentação e possamos somar pontos. Será algo muito importante para a equipe”, finalizou Jara.

