O duelo entre Athletico e Flamengo, que acontece neste domingo (16), às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília, é visto como um jogo de alta rentabilidade. O vencedor da Supercopa do Brasil irá embolsar R$ 5 milhões como premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já o vice-campeão também leva para a casa um prêmio alto, no valor de R$ 2 milhões.

Ou seja, o ganhador, por exemplo, irá ganhar cerca de R$ 55,5 mil por minuto disputado na capital brasileira. Para o Furacão, o valor ajuda a balancear as contas do primeiro semestre, já que as cotas pagas com a transmissão da televisão do Campeonato Paranaense são baixas: na casa dos R$ 370 mil.

Já o rubro-negro carioca não fechou acordo com a Globo para a transmissão do Campeonato Carioca desta temporada. O clube e a emissora ainda estão em negociação para as finais da Taça Guanabara.

A competição coloca frente a frente o vencedor do Brasileirão (Flamengo) contra o campeão da Copa do Brasil (Athletico). Até sexta-feira (14), a parcial oficial da CBF era de 40 mil ingressos já vendidos.

