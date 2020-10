O Athletico conhecerá nesta sexta-feira (23) o seu adversário das oitavas de final da Libertadores. A partir das 12h, a Conmebol sorteia os confrontos da próxima fase da competição e todo o chaveamento até a grande decisão.

Por ter terminado em segundo lugar no Grupo C, o Furacão fará o primeiro jogo em casa e decidirá o duelo fora. Os jogos de ida acontecerão entre os dias 24 e 26 de novembro e a volta entre 1 e 3 de dezembro.

Não há restrições no sorteio e, desta forma, o Rubro-Negro pode pegar qualquer primeiro colocado dos oito grupos do torneio.

🔥🏆 Vem, mata-mata! Estão definidos os 1⃣6⃣ clubes classificados às oitavas de final da #Libertadores.



👀 São 2⃣ potes para o sorteio desta sexta: primeiros 🆚 segundos! Quem é o melhor rival para o seu time?#GloriaEterna pic.twitter.com/3FAeZb7tkK — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2020

Assim, o adversário atleticano poderá ser: Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos, Jorge Wilstermann, da Bolívia, River Plate e Boca Juniors, da Argentina, e Nacional, do Uruguai.

O Furacão era líder do grupo até os minutos finais, quando perdeu por 3×2 para o Peñarol, no Uruguai, e o Jorge Wilstermann venceu o Colo-Colo, do Chile, por 1×0, ficando no pote dos segundos colocados, que tem também Internacional, Independiente Del Valle, LDU e Delfín, do Equador, Racing, da Argentina, e Guaraní e Libertad, do Paraguai.

Confira AO VIVO o sorteio das oitavas da Libertadores:

https://www.facebook.com/CopaLibertadores/videos/683266982324140

