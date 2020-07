O técnico Dorival Júnior elogiou a postura do Athletico na vitória por 5×1 sobre o FC Cascavel, na Arena da Baixada, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. O treinador ainda fez questão de exaltar o adversário e afirmou que continuará mantendo a mescla dos atletas jovens e veteranos nas competições que virão.

“Não esperava (este placar elástico). Independentemente do número de gols, foi um grande jogo, enfrentamos um adversário muito bem treinado. Tivemos muitas dificuldades na partida, mas soubemos encontrar caminhos. O Athletico está de parabéns por aquilo que desempenhou nos 90 minutos. Na quarta-feira, temos que estar muito concentrados para encontrarmos nosso caminho e esperamos uma partida ainda mais complicada”, declarou o treinador, em entrevista ao clube.

“Eu não vi nem no Paulista uma equipe que jogasse com tanto desenvoltura como o Cascavel. O Marcelo (Caranhato, técnico) está de parabéns. Temos que enaltecer. E no futebol não dá para achar que já está tudo definido”, completou Dorival, pregando pés no chão mesmo com a grande vantagem construída pelo Furacão.

O treinador atleticano ainda ressaltou que deve manter o time mesclado com os jovens e os mais experientes, afirmando que pretende rodar bastante a equipe. Os zagueiros Edu, Felipe Aguilar e Pedro Henrique, o volante Richard, o meia Jaime Alvarado e os atacantes Walter e Geuvânio não podem jogar no Paranaense, mas terão oportunidades no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

“Assim vai ser se eles continuarem pedindo passagem. Não abro mão, porque os formados aqui têm uma identificação e os outros já têm uma certa estrada. Não podemos alterar isso. É uma situação que vamos dando maturidade aos atletas, vamos buscando equilíbrio e temos que nos preparar para muitas oscilações ainda”, finalizou.

Em busca da vaga na final do Paranaense, o Rubro-Negro terá a partida de volta contra o FC Cascavel quarta-feira (29), às 18h, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel. O time pode perder por até três gols que chegará à sua quinta final seguida.

