A última sexta-feira era considerada como o “Dia D” para que o técnico Rogério Ceni respondesse se aceitaria uma proposta do Athletico ou se permaneceria no Fortaleza. No entanto, o prazo inicial foi encerrado e o treinador ainda não teve o seu futuro definido.

Apesar disso, é esperado que o comandante confirme o acerto com o Furacão nas próximas horas. No Fortaleza, Ceni é prioridade. A equipe cearense abriu os cofres para segurar o técnico.

Quem tem tocado a negociação com o treinador no Rubro-Negro é o presidente Mario Celso Petraglia. No Athletico, Ceni atuará como uma espécie de manager. Pesa a favor ainda do Furacão o calendário cheio que o clube terá em 2020, com as disputas da Libertadores, Supercopa, Copa do Brasil e Brasileirão.

Caso não feche com o ex-goleiro, o Athletico terá que retornar ao mercado, já que outros nomes que estavam em pauta, como Sebastian Beccacece e Roger Machado, já estão praticamente descartados.

